PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Derby per Mertens”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il sostituto dell'infortunato Osimhen che Spalletti ha scelto per la Salernitana: "Derby per Mertens. Dries centravanti: non segna da 192 giorni". A centro pagina spazio agli anticipi di ieri con il ko della Juve e il pareggio tra Atalanta e Lazio: "La Juve affonda. Ciro nella storia".