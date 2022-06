PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Dries: il caso bonus”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vicenda legata a Mertens

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vicenda legata a Mertens: "Dries: il caso bonus. Napoli, valzer di cifre sul contratto di Mertens: trattativa complicata. I legali di Ciro: 4,5 milioni per rinnovare. Poi le smentite. Una mail degli avvocati dell'attaccante a De Laurentiis: 'Ingaggio di 2,6 milioni, una tantum di 1,4 e premi'. L'entourage: 'Chiesti solo 2,5'". In taglio alto spazio alle mosse di Juve e Inter: "Inter, arriva Bellanova. Juve, per Di Maria Barça in tackle". Di spalla spazio alla Nations League: "Solo Rabiot, Francia stop". Al centro si parla di Italia-Ungheria: "Mancini con Gnonto titolare: 'Willy ha bisogno di crescere'".Spazio anche all'U21: "L'Italia dei baby già vede le finali". In taglio basso spazio alla rottura tra Iervolino e Walter Sabatini: "Salerno, quanti veleni".