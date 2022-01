PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Fabian-Napoli, la verità”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Fabian Ruiz: “Fabian-Napoli, la verità. Rinnovo o divorzio: presto il confronto decisivo. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023: l'Arsenal è in prima fila ma si muovono anche United, City e Liverpool. E nell'asta può infilarsi il Real". In taglio centrale spazio al calciomercato appena terminato: "Cambia tutto".