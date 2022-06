PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Fabian, un altro no”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Fabian Ruiz

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Fabian Ruiz: “Fabian, un altro no. Rifiutato il rinnovo, l'anno prossimo può liberarsi a zero. No all’offerta di prolungare fino al 2024 con la clausola da 30 milioni. Esterno: è calda la pista Deulofeu”. In taglio alto si parla anche del mercato del Milan: “Origi, De Ketelaere e due colpi: il Milan è già davanti a tutti”. Al centro i risultati delle gare di Nations League e spazio all'Italia che domani sfiderà l'Inghilterra. Di spalla: "Dybala-Inter, c'è distanza sull'ingaggio". Sempre in taglio laterale si parla anche del nuovo direttore sportivo della Salernitana e della conferenza stampa di presentazione di Gattuso al Valencia.