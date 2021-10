PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Fenomeno Osimhen"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima con Osimhen in rete anche con la Nigeria: "Fenomeno Osimhen. L'attaccante del Napoli a segno anche in Nazionale. Numeri da scudetto alla corte di Spalletti: sette gol in otto partite. E in forma spettacolare e domenica aspetta il Torino al Maradona".