PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Garcia, fiuuu!"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla vittoria del Napoli in Champions League: "Garcia, fiuuu! Di Lorenzo e un autogol allontanano la crisi. Il Napoli vince 2-1 all'esordio in Champions a Braga. Gli azzurri partono bene ma sbagliano l'impossibile. Bruma li gela, poi il regalo portoghese".