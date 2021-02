PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Gattuso, accuse a DeLA"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagine con le esternazioni di Rino Gattuso nei confronti di De Laurentiis dopo la vittoria contro il Parma: "Lo rispetto ma sono deluso. Qui non mi sento più a mio agio". In basso l'immagine dell'esultanza del tecnico con i suoi ragazzi dopo il gol di Politano: "In quell'abbraccio speciale un messaggio alla società".