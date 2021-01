PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Gattuso ha cinque nodi, dalla difesa al ruolo di Fabiàn"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport nella sua versione Campania apre in prima pagina con il Napoli, dando spazio in taglio alto ad un intervista di Capello dedicata proprio ai temi di casa azzurra. Poi Gattuso, e quelli che sono i nodi da sciogliere per il tecnico calabrese: dalla difesa al ruolo di Fabiàn, cinque equivoci da chiarire per la rimonta Champions.