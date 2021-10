PRIMA PAGINA - Cds Campania: “I giovani padroni"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un focus su Osimhen e Leao: “I giovani padroni. Osimhen e Leao i simboli del nuovo potere. Belli, forti, efficaci: nessuno come Napoli e Milan. Le squadre di Spalletti e Pioli oggi hanno qualcosa in più delle rivali per lo scudetto". Al centro si parla della Roma e di Pellegrini: "La nuova vita di Pellegrini". Di spalla il tema del razzismo: "La Fiorentina si ribella: Daspo a vita per i razzisti".