PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il Napoli raddoppia: è formula turnover"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'analisi degli uomini schierati da Luciano Spalletti in questo inizio di stagione: "Il Napoli raddoppia: è formula turnover. Lucio ha due squadre: 43 sostituzioni su 45 disponibili. Tre moduli. Fabian play e il primo posto: sognare si può". In taglio basso l'intervista a Fabio Capello, in vista dalla semifinale di Nation League di stasera tra Italia e Spagna: "A loro la palla, a noi le occasioni".