PRIMA PAGINA - Cds Campania: “In nome di Diego”

“In nome di Diego”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Il Cholito l'arma in più di una squadra che dominca in Italia e in Europa. Un altro argentino fa volare il Napoli: 4 gol dalla panchina. Spinto dal padre verso il tempio di Maradona, Simeone è già protagonista. Contro l'Ajax torna Osimhen. Ostigard titolare".