PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Insigne, servi tu”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il capitano del Napoli: “Insigne, servi tu. Il capitano del Napoli vuole regalare ai tifosi un addio in grande stile. Napoli, mancano i gol di Lorenzo: lo scudetto passa da lui. In campionato ha realizzato 7 reti in 28 turni: la scorsa stagione erano il doppio. Le statistiche non lo premiano ma Spalletti è sicuro che sarà l'uomo chiave". Al centro spazio all'intervista a Buffon in cui il portiere del Parma difende il collega Donnarumma. Di spalla si parla della vittoria della Roma in Conference League: "Alla Roma ne basta uno: Vitesse battuto, quarti vicini". Sulla sinistra il successo in Europa League dell'Atalanta ai danni del Bayer Leverkusen.