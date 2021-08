PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Insigne, un anno in più"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne: "Insigne, un anno in più. Vuole restare per sempre a Napoli e punta a un contratto fino al 2026. Chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione: il club ne offre 4". Di spalla spazio al mercato delle punte: "Con Dzeko a Milano, Abraham da Mou".