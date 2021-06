PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Inter-Juve, tutto strano”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con Inter-Juventus del 2018 che non smette di scatenare polemiche: “Inter-Juve, tutto strano. La denucia delle Iene: dopo Pjanic c'è anche un caso Vecino. Non solo il mancato secondo giallo dell'arbitro Orsato al bosniaco: spariti i video del Var legati all'espulsione dell'uruguaiano”. In taglio alto la Lazio che si appresta ad abbracciare Maurizio Sarri. Il tecnico già pensa la mercato: "Si muove per portare Hysaj e Maksimovic in biancoceleste". In taglio centrale la Nazionale Italiana con le parole di Mancini e sulla destra il caso vaccini che riguarda la Spagna.