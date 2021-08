PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Juan Jesus per Spalletti"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il primo acquisto di questa stagione del Napoli: "Juan Jesus per Spalletti. Napoli, arriva il brasiliano fedelissimo del tecnico. Contratto di un anno. Il difensore prende il posto di Maksimovic: guadagnerà un milione". Di spalla spazio al mercato bianconero: "Locatelli alla Juve: è fatta". A centro pagina le dichiarazioni di Mourinho: "Roma, sono felice garantisco per Abraham".