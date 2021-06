PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Koulibaly e Fabian, ADL non fa sconti"

Nella sua edizione Campania di oggi, il Corriere dello Sport, titola così in prima pagina: "Koulibaly e Fabian, ADL non fa sconti". A centro pagina spazio alla Nazionale impegnata a Euro 2020: "Nessuno come l'Italia. E' azzurro il primato del gioco. Jorginho: 'C'è lo stesso spirito del Chelsea'". In taglio alto le parole del medico della Danimarca sul malore a Eriksen: "Christian era morto".