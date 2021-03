PRIMA PAGINA - Cds Campania: “L’arringa di Insigne: “Valiamo di più””

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Insigne dopo lo sfogo post pareggio con il Sassuolo: "L'arringa di Insigne. Lorenzo spiega al Napoli il senso della sfuriata "Valiamo di più"". Di spalla la vittoria all'Inter grazie alla doppietta di Sanchez: "Doppio Sanchez: l'Inter va in fuga". Zlatan Ibrahimovic in ritardo al Festival di Sanremo per colpa di un incidente: "Ibra in moto al festival". In taglio basso la Juventus con Dybala che prova a recuperare la condizione fisica per la Champions: "La corsa di Paulo per sfidare il Porto".