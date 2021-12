PRIMA PAGINA - Cds Campania: “L’ora del Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida di questa sera tra Milan e Napoli: “L’ora del Napoli. Sfida al Milan per agganciare il secondo posto e inseguire l'Inter. Spalletti: a San Siro voglio una squadra con il vesuvio dentro. Il tecnico chiede la gara perfetta. Mario Rui non c'è, spazio a Malcuit. Paura Ounas: immobilizzato e rapinato nel garage di casa". Al centro la Roma e il successo a Bergamo: "Asso Mou, lezione all'Atalanta". Si parla anche della Juve e della vittoria a Bologna.