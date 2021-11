PRIMA PAGINA - Cds Campania: “L'ora di Lorenzo"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "L'ora di Lorenzo. A San Siro cerca il 115º gol per eguagliare Maradona e sognare lo Scudetto. Il Napoli gli chiede di stendere l'Inter e staccare Ibra. Insigne vuole firmare la sesta vittoria fuoricasa e ritrovare la rete su azione dopo 194 giorni. Politano positivo, spazio a Lozano. In campo alle 18". Si parla anche della prima sconfitta in campionato del Milan e della vittoria della Juve a Roma: "Vlahovic toglie la luce al Milan", "Colpo Juve: 2-0 alla Lazio".