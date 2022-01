PRIMA PAGINA - Cds Campania: “L’ultima Juve”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro ormai segnato di Lorenzo Insigne: "L’ultima Juve. Insigne e dieci anni di duelli: vuole chiudere in bellezza. Giovedì sfiderà la Juventus per la 24esima volta, poi in estate volerà a Toronto. L'ha già battuta otto volte segnando anche cinque gol. A Torino ha un obiettivo: aprire il girone di ritorno in modo speciale e spingere il Napoli nella corsa Scudetto". In taglio alto spazio al mercato dell'Inter: "Ecco Villar e Bremer". Sulla destra un retroscena di mercato della Juventus e al centro la Premier e il caso Lukaku al Chelsea.