PRIMA PAGINA - Cds Campania: “La finale di Lucio”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il big match di domani tra Napoli e Inter: "La finale di Lucio. Dopo aver rigenerato i nerazzurri, Spalletti va a caccia dell'impresa. Domani la sfida contro l'Inter per capire se il Napoli è da Scudetto. La città lo ama e la squadra è in sintonia con la sua filosofia: ecco i presupposti per un anno da incorniciare". Al centro si parla della vittoria della Juventus in Coppa Italia: "Vlahovic è destino: lo aspetta Firenze".