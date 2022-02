PRIMA PAGINA - CdS Campania: “La prima volta di Osi"

“La prima volta di Osi", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Victor nel tempio del Camp Nou: giovedì c'é l'esame Barça. Spalletti deve sciogliere due dubbi in vista dei playoff d'andata contro Xavi: Lobotka e Politano in bilico. Via alle prove Anguissa o Demme vicino a Fabian Ruiz. Ounas o Elmas sulla fascia destra". Di spalla spazio al pari in rimonta della Salernitana a Marassi con Genoa: "Bonazzoli salva Colantuono".