PRIMA PAGINA - CdS Campania: "La spallata. Più forte del terzo Sarri?"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli di Spalletti, capolista in campionato: "La spallata. Gioco, gol, spettaccolo: il Napoli a punteggio pieno spaventa la Serie A. Luciano studia Mazzarri: contro il Cagliari vuole la sesta vittoria". A centro pagina: "Più forte del terzo Sarri? Il primo posto degli azzurri scatena l'entusiasmo della città e suggerisce un paragone suggestivo". In taglio basso spazio al derby capitolino di domani: "Ecco il derby degli indifferenti".