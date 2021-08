PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lorenzo, resta”

“Lorenzo, resta”, il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Lorenzo Insigne. “Insigne riabbraccia la squadra: torna oggi dopo l’Europeo vinto. A Napoli per sempre: il suo rinnovo è la priorità dei tifosi. De Laurentiis potrebbe incontrare il capitano a Castel di Sangro”. In alto spazio alle Olimpiadi e sulla destra la Juventus: "CR7 pensa al PSG. Kaio Jorge arriva".