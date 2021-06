PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lozano, oro per Luciano"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con l'attaccate messicano atteso da una grande stagione col Napoli: "Lozano, oro per Luciano. Vuole andare in Champions e segnare più di 15 gol". Di spalla spazio alla Nazionale che venerdì farà il suo esordio a Euro 2020 contro la Turchia: "E' un'Italia senza limiti".