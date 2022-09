"Spalletti primo in A: è sempre più 'padrone' del Napoli".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola in prima pagina: "Lucio al potere. Spalletti primo in A: è sempre più 'padrone' del Napoli. Calcio spettacolare. Tifosi conquistati da Kvara e compagni". In taglio basso il botta e risposta tra Francesco Totti e Ilary Blasi: "Totti-Ilary, accuse e tradimenti".