PRIMA PAGINA - Cds Campania: "Lucio da record: cerca la 9a vittoria e la fuga"

Lucio da record, titola l'edizione campana del Corriere dello Sport evidenziando che Spalletti è in clima derby: cerca la 9a vittoria e la fuga Scudetto nel suo ritorno all'Olimpico da avversario. Al centro c'è Mourinho che non fa sconti e dallo spogliatoio filtrano altre accuse alle riserve: "Non potreste giocare neppure in serie B"