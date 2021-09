PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lucio sulla città”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'impatto sul Napoli di Luciano Spalletti: “Lucio sulla città. Superate le perplessità iniziali, il tecnico è entrato nel cuore dei tifosi. Spalletti in due mesi ha già convinto tutti: Napoli è già pazza di lui. Domani a Udine cerca la quarta vittoria di fila. Tornano Politano, Manolas e Mario Rui. Incognita Elmas". Al centro spazio al largo successo dell'Inter sul Bologna: "Inter: atto di forza". In taglio laterale spazio al big match di questa sera tra Juventus e Milan: "Juve-Milan con Allegri a -8". Di spalla l'amara sconfitta della Salernitana battuta dall'Atalanta: "Lampi di vera Salernitana".