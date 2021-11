PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Mertens, formula Osi. Sarri: derby del cuore”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida di domani Napoli e Lazio: “Mertens, formula Osi. Sarri: derby del cuore. Domani Napoli-Lazio con Insigne e Fabian". In taglio alto il sorteggio dell'Italia e i playoff di marzo per andare ai mondiali: "Il supplizio Cristiano". Al centro le parole di Ancelotti in esclusiva: "Cambiamo il calcio". In basso spazio all'inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus: “Plusvalenze Juve: Agnelli indagato".