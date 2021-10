PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Mertens-Osimhen, l'arma in più di Lucio"

"Mertens-Osimhen, l'arma in più di Lucio", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Domenica contro il Toro con la coppia dei sogni. L'attaccante belga ha superato l'infortunio alla spalla sinistra e si candida ad affiancare (o a sostituire) il nuovo re di Napoli". Di spalla spazio all'intervista a Marcello Lippi: "Calendari ingestibili per i club".