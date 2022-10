PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”'Mostruosi"

"Col Bologna (3-2) altra impressionante prova di forza del Napoli che sorpassa l'Atalanta e si riprende il primo posto in classifica".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro il Bologna: "Mostruosi. Col Bologna (3-2) altra impressionante prova di forza del Napoli che sorpassa l'Atalanta e si riprende il primo posto in classifica. Decide Osimhen, a segno anche Juan Jesus e Lozano. In 14 partite tra campionato e Champions gli azzurri hanno realizzato 42 con 15 giocatori. Addirittura 30 tiri verso Skorupski. Lucio applaude: 'Bellissimo allenare questa squadra'".