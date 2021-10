PRIMA PAGINA - Cds Campania: “’Na magia”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la travolgente vittoria del Napoli che contro il Bologna ha messo a segno la sua nona vittoria in Serie A in 10 partite: “’Na magia. Napoli, travolto il Bologna (3-0): nona vittoria, riagganciato il diavolo in testa. Un capolavoro di Fabian sblocca la partita poi i due rigori di Insigne che cancella l'incubo dischetto". In basso la crisi della Juventus distante 13 punti dal primo posto.