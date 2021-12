PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, come a San Siro"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Luciano Spalletti in vista della sfida con lo Spezia di oggi: "Napoli, come a San Siro. Voglio l'intensità come con il Milan". Stasera al Maradona: "Out Insigne: è positivo. Torna Mertens. Gioca Lobotka". Al centro spazio ai risultati di ieri: "La Juve rivede la luce. L'Atalanta frena ancora". Di spalla in basso spazio al caso Udinese-Salernitana: "Stop dell'Asl per il Covid, niente gara a Udine".