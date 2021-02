PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli in ginocchio"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli in emergenza in vista della gara di Europa League a Granada: "Napoli in ginocchio. Si è infortunato anche Petagna: Gattuso senza nove giocatori". In alto spazio alle violazioni del protocollo Covid commesse in casa Lazio: "Terremoto Lazio. Club deferito, in caso di ko a tavolino e penalizzazione, Serie A rivoluzionata".