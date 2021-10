PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli International”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con i giocatori del Napoli protagonisti in Nazionale: “Napoli International. Non solo Osimhen, Lozano trascina il Messico: gol all'Honduras (3-0). Ospina, grandi parate contro il Brasile: finisce 0-0. Il Chucky manda messaggi a Spalletti e il colombiano ferma Neymar. E oggi tornano a Castel Volturno Insigne, Di Lorenzo e Meret". Al centro spazio ai due scontri diretti che sono previsti nella prossima giornata di Serie A: "Lo spareggio dei quattro maestri. Lazio-Inter e Juve-Roma decidono chi accelera e chi resta fermo per un giro: l'ottava è una giornata clou". In basso l'Italia: "Le ombre azzurre di Mancini".