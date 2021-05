PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, la carica dei 102”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'ultima partita stagionale del Napoli contro il Verona, decisiva per la Champions e per eguagliare un dato storico: “Napoli, la carica dei 102. Assalto Champions: a Rino servono 4 gol per eguagliare Benitez”. Si parla anche della questione prossimo allenatore del Napoli: "Adl aspetta Allegri, prima alternativa Spalletti". In alto un'intervista all'allenatore della Salernitana, Castori e in basso l'inchiesta della FIGC sul mondo arbitrale: "Rimborsi, stop a 3 arbitri".