PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli-Nandez, ADL si muove"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con una bomba di mercato: "Napoli-Nandez, ADL si muove. Sorpresa: l'uruguayano può arrivare da Spalletti. Prestito con diritto di riscatto: pressing sul Cagliari. Previsti altri contatti tra Giuntoli e il club sardo che chiede 20 milioni per il suo jolly". Ancora mercato Napoli a centro pagina: "Terzino sinistro: tentativi per Mandava e Tagliafico".