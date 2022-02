PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, si cambia"

"Spalletti e l'idea del 4-3-3: nuova formula per lo scudetto".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un possibile cambio tattico di Spalletti per la trasferta contro la Lazio: "Napoli, si cambia. Spalletti e l'idea del 4-3-3: nuova formula per lo scudetto. Il tridente è una forte tentazione: Politano e Insigne vicino a Osimhen. Si rivede Lobotka. Anguissa accelera per il Milan. Anche Lozano si riscalda".