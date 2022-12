PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, un miliardo dal Messico”

“Napoli, un miliardo dal Messico”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Napoli, un miliardo dal Messico”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Clamorosa indiscrezione: ci sarebbe un investitore a sorpresa per De Laurentiis. Pronta una super offerta per il club. La squadra è in Turchia. Zielinski dal Qatar fa una promessa: 'Faremo la storia, non molleremo niente'".