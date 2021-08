PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Offerta per Manolas. Insigne nel mirino di Tottenham e Atletico”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato del Napoli: “Mercato caldissimo con gli azzurri al centro di un doppio attacco. Offerta per Manolas. L'Olympiacos vuole portare in Grecia il difensore: il Napoli riflette. Non solo Inter, Insigne nel mirino di Tottenham e Atletico Madrid. L'agente di Lorenzo lavora su più fronti: il silenzio di Aurelio". Di spalla l'amichevole del Napoli in programma oggi contro il Pescara: "Per Spalletti ultima prova con il Pescara". Al centro il calciomercato e il futuro di Dusan Vlahovic.