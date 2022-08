PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Osi al comando. Kepa, via libera"

"Victor colpisce su rigore, il portiere firma in settimana".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli tra campo e mercato: "Osi al comando. Kepa, via libera. Victor colpisce su rigore, il portiere firma in settimana. Napoli rimontato dal Maiorca (1-1): parte bene, poi cala. Kvara brilla". Di spalla ancora sul Napoli, si legge: "Kim da applausi, Politano spreca il 2-1, incertezza Meret. Presto il vertice per Raspadori. Simeone, insidia Borussia Dortmund".