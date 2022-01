PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Osi, ansia Scudetto”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il rientro di Osimhen che spinge per giocare dal primo minuto contro la Salernitana: “Osi, ansia Scudetto. Dopo il rientro di Bologna, Osimhen vuole sempre di più. Spinge per giocare, ma Spalletti non ha deciso. Il nigeriano si sente pronto per tornare al massimo della forma ma intanto la partita resta ancora a rischio: Covid nella Salernitana". In alto le parole di Olivier Giroud, mentre in taglio basso la vittoria in rimonta della Roma in Coppa Italia che regala a Mourinho i quarti di finale contro l'inter.