PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osimhen, che paura: sbatte la testa e sviene"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli e l'incidente al centravanti azzurro: "Osimhen, che paura: sbatte la testa e sviene. Napoli imbavagliato, viene travolto 4-2 dall'Atalanta e De Laurentiis ordina il silenzio stampa". In basso spazio all'importantissimo punto conquistato dal Benevento contro la Roma: "Un Benevento di leoni in dieci ferma la Roma".