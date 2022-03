PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Osimhen fa i conti per lo scudetto”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Scudetto

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Scudetto: “Osimhen fa i conti per lo scudetto. Ventuno punti nel girone di ritorno e nove partite per superare il Milan. Striscione di Verona, l'ira della Vezzali. E sui cori oggi decide il Giudice". Al centro gli errori arbitrali dell'ultimo turno di Serie A e i turni di sospensione a Guida e Massa: "Arbitri, la stangata. Il clamoroso rigore negato al Torino con l'Inter avrà strascichi pesanti. Lungo stop per Guida e Massa: la svista e l'errata informazione da Var". Spazio anche alla vittoria della Lazio: "Il sorpasso di Immobile, Lazio al quinto posto".