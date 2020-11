PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osimhen lotta, Mertens segna"

"Osimhen lotta, Mertens segna". Titola cosi in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione Campania di oggi. "Victor ha ancora dolore alla spalla e rischia di saltare la sfida con il Milan: se non recupera spazio a Dreis in gol con il Belgio". A centro pagina spazio alla vittoria della Nazionale in Nations League contro la Polonia e alle dichiarazioni di Insigne: "Giochiamo tutti nel ruolo giusto".