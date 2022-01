PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Osimhen, un salto da cinquanta milioni”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il bomber del Napoli: “Osimhen, un salto da cinquanta milioni. Victor progetta la definitiva consacrazione. Il Napoli gli chiede un finale di stagione in linea con il suo valore dopo i guai fisici: dalla caccia all'Inter al gol che gli manca da 99 giorni. E quei consigli di Spalletti". Al centro ampio spazio alla Juventus e al nuovo acquisto: "Cin Cin, Vlahovic. L'attaccante, ancora positivo, oggi compie 22 anni: festa in bianconero. C'è l'accordo totale: Dusan subito a Torino per la firma". Al centro l'Inter che acquista Gosens, mentre di spalla il dopo Vlahovic alla Fiorentina: "Sbarca Cabral. E Commisso non si ferma".