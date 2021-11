PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Primissimi”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il successo del Napoli in Europa League: "Primissimi. Il Napoli stravince a Varsavia e comanda l'eurogirone. I rigori di Zielinski e Mertens, le perle di Lozano e Ounas. La squadra B esalta Spalletti: "Siamo da bosco e da riviera". In taglio basso spazio alle altre due italiane: "Sarri, beffa a Marsiglia. Mou attacca l'arbitro".