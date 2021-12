PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Rimpianto Insigne"

"Rimpianto Insigne", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Lorenzo si confessa in un'intervista. Il futuro azzurro sempre più in bilico. 'A Napoli non tutti mi hanno capito'. Fumata nera per il Milan". Di spalla le ultime sulla formazione per il Milan: "Elmas a sinistra, Anguissa titolare accanto a Demme. Mario Rui recupera, Juan Jesus in coppia con Rrahmani".