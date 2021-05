PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Rino, la nuova pelle”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'evoluzione del Napoli di Gattuso: “Rino, la nuova pelle. Napoli in volo da quando Gattuso ha cambiato filosofia di gioco”. In alto la situazione in casa Salernitana: "Salerno, c'è la soluzione". In taglio centrale la sfida tra Juve e Inter che deciderà la Champions e il siparietto da boxe inscenato dall’Inter, con Lukaku, Lautaro e Conte protagonisti: “Juve-Inter sul ring". Di spalla, la rielezione a presidente del CONI di Giovanni Malagò. In basso l'esito del ricorso fatto dalla Lazio, bocciato dal Collegio di Garanzia.