PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Slitta sentenza sullo 0-3 di Juve-Napoli"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina dando spazio al Napoli e la questione legata alla sconfitta a tavolino contro la Juve: decisione rinviata per l'appello e club partenopeo che, come testimoniato anche dall'avvocato Mattia Grassani, si è di fatto proclamato parte offesa della vicenda.